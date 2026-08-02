Trabzon’da ’Bordo-Mavi Fener Alayı’ düzenlendi!

Trabzonspor'un 59. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bordo-Mavi Fener Alayı"nda taraftarlar ve protokol üyeleri bir araya geldi.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda toplanan taraftarlar ve protokol üyeleri, ellerindeki fener ve meşalelerle Ganita Sahili'ne kadar yürüdü.

Bordo-mavili renklere bürünen taraftarlar, yürüyüş boyunca Trabzonspor marşları söyleyerek takımlarına destek verdi.