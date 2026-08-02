Trabzonspor’da Fatih Tekke’den Mohamed Salah açıklaması! ‘Anılması çok değerli’

Mohamed Salah transferine dair soruya Fatih Tekke, "Mohamed Salah ile ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü resmi açıklanmış değil. Salah gibi bir ismin Trabzonspor'la anılması çok değerli. Ancak bizim konuşarak beklenti oluşturmaktan ziyade, çalışarak güven kazanmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili konuşacak bir şey yok şu an" cevabını verdi.

Futbolcuların yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirdiklerinin hatırlatılması sonrası Fatih Tekke, "Futbolcular kampta hiçbir zaman memnun olmaz. Çok neşelilerdi. Lig başlıyor, Avrupa var. Zor bir periyot bizi bekliyor. Yüzde 100 hazır mıyız? Evet diyemem ama iyi bir yoldayız" şeklinde konuştu.

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