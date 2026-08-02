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Giriş Tarihi: 2.08.2026

Yeni Ankara Stadı’na ‘Türkiye’ damgası

Yeni Ankara Stadı’na ‘Türkiye’ damgası
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Başkent Ankara'da yapımı süren Yeni Ankara Stadyumu'nda koltuklar yerleştirilmeye başlandı. ASL Yıldızlar Ortak Girişimi Ankara Stadyumu Proje Müdürü Cem Saraçlar'dan alınan bilgiye göre; kırmızı ve beyaz koltukların yerleştirildiği tribün bölümünde, beyaz koltuklarla "Türkiye" yazısı oluşturuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ tarafından inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli stadın, Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olması hedeflenirken statta yapım çalışmaları son aşamaya geldi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

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Yeni Ankara Stadı’na ‘Türkiye’ damgası
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