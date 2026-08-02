Yeni Ankara Stadı’na ‘Türkiye’ damgası

Başkent Ankara'da yapımı süren Yeni Ankara Stadyumu'nda koltuklar yerleştirilmeye başlandı. ASL Yıldızlar Ortak Girişimi Ankara Stadyumu Proje Müdürü Cem Saraçlar'dan alınan bilgiye göre; kırmızı ve beyaz koltukların yerleştirildiği tribün bölümünde, beyaz koltuklarla "Türkiye" yazısı oluşturuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı
adına TOKİ tarafından inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli stadın, Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olması hedeflenirken statta yapım çalışmaları son aşamaya geldi.