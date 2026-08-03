2. Milano zirvesi!

Fenerbahçe, Rafael Leao transferini sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertli yönetim, Milan ile gerçekleştirilen ilk görüşmenin ardından bu hafta yeniden Milano'ya giderek transfer görüşmelerinde kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. İlk pazarlıkta Milan'a 35 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunan Fenerbahçe, İtalyan ekibinin 50 milyon Euro seviyesindeki bonservis talebinden geri adım atmaması üzerine planını değiştirdi. Yönetimin, bu kez 40 ila 42 milyon Euro arasında değişen resmi bonservis teklifini Milan'ın masasına koyacağı öğrenildi.

G.SARAY DA MASADA OTURUYOR

Sarı-lacivertli kurmaylar, yapılacak görüşmelerin ardından Milan'ın bonservis beklentisinde indirime gitmesini beklerken, tarafların ortak bir rakamda anlaşabileceği değerlendiriliyor. Yönetim cephesi, transferin olumlu sonuçlanacağına inanıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Rafael Leao'nun Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon Euro net maaş kazanacağı ifade ediliyor. Teknik heyetin de kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcuyu, kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, transferi sonuçlandırmak için temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bu arada bilindiği gibi Galatasaray da futbolcuyla ilgileniyor.