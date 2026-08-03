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Giriş Tarihi: 3.08.2026 22:47

Alexandre Penetra, Çorum FK'ya imza attı!

Çorum FK, AZ Alkmaar forması giyen Alexandre Penetra ile anlaşma sağladı.

AA
Alexandre Penetra, Çorum FK’ya imza attı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Portekizli futbolcu Alexandre Penetra'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin Hollanda 1. Lig ekiplerinden AZ Alkmaar'dan transfer edildiği belirtildi.

Penetra'nın Benfica Seixal Akademisinde yetiştiği aktarılan açıklamada, "Kariyerinde Famalicao ve AZ Alkmaar formaları giyen Penetra, Portekiz'in 15, 16, 18 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giymiş, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmuştur. Penetra, geçen sezon AZ Alkmaar ile Hollanda Kupası sevinci yaşamıştır. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Alexandre Penetra. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #ÇORUM FK #AZ ALKMAAR

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Alexandre Penetra, Çorum FK'ya imza attı!
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