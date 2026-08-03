Barça pusuda!

Galatasaray transferde suskun kalırken, taraftarın tek tesellisi Victor Osimhen'in devam etmesi oldu. Sarı-kırmızılı takımla ilk kez sezona hazırlanan Osimhen, Avusturya kampında genç oyuncularla özel olarak ilgilendi. Teknik heyetin kaptanlık görevini vermeyi düşündüğü yıldız için başkan Dursun Özbek, "Şu an Osimhen'i satışa koysak kaç eder? 100'e vermem, neden vereyim?'' demişti. Son olarak Manchester United ve Tottenham iddiası ortaya atılsa da henüz Galatasaray'ın kapısını çalan kulüp olmadı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'i satmayı kesinlikle düşünmüyor ve yeni sezon planlamasını tamamen bu oyuncuya göre yapıyor. 5 milyon Euro'luk imaj hakkı için üç reklam anlaşması imzalandı. Ancak perde arkasında Barcelona tehlikesi olduğu ortaya çıktı. Lewandovski'ye veda eden Katalan devi, hâlâ santrafor almadı. Uzun zamandır golcü yıldızı takip ettiği bilinen Barcelona, transfer döneminin sonuna kadar Osimhen'i gündeminde tutmaya devam edecek.

SABAH POR YAZDI TÜRKİYE ÖĞRENDİ

Türkiye'nin SABAH Spor'dan öğrendiği Everton-Barış Alper Yılmaz flörtünde yeni gelişmeler yaşanıyor. G.Saray, İngiliz ekibinin 30 milyon Euro'luk teklifini reddetti. Keçiörengücü'nün yüzde 20'luk payını da hesap eden sarı-kırmızlı takım, yıldız oyuncu için net 40 milyon Euro talep ediyor ve bu rakama transferin biteceği öğrenildi, Everton'ın fan sayfaları, Barış Alper ile ilgili anketler yapmaya başladı. Aslan, oyuncusunu istediği rakama satarsa F.Bahçe'nin de talip olduğu Leao'da gaza basacak.