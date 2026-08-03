Beraberliği kıl payı aldı!

Galatasaray, 84 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının huzuruna çıktı. Hazırlık maçında Aslan, Rennes ile 3-3 berabere kaldı. İdeale yakın 11'le sahada olan sarı-kırmızılılarda yeni transfer Ugochukwu da as kadroda yer buldu. G.Saray, Osimhen'in golüyle 18'de öne geçti ancak Uğurcan'ın hatasında Lepaul, 27'de dengeyi getirdi. 49'da Aslan, Sara ile ikinci kez üstünlüğü buldu. Sane'nin rakibe hediyesiyle gelişen atakta Lepaul, 58'de beraberliği sağladı: 2-2. Cimbom'da Abdülkerim, Blas'a kaptırdığı topta penaltıya sebep oldu. 61'de Lepaul hattrick yaptı. Son anlarda Osimhen ile G.Saray, penaltı kazandı. Barış Alper, 90+4'te sonucu belirledi. Maç öncesi taraftarlar, "Dursun Özbek transferler nerede" tepkisi gösterdi. Aslan, bu sezon hazırlık maçlarında Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 yenilip Ümraniye'yi 5-1 mağlup etti.

'TRANSFER BASKISI YANLIŞ DEĞİL'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rennes'e karşı oynamanın zor olduğuna değinirken taraftarın transfer tepkisinin de haklı olduğunun altını çizdi. Takviye yapacaklarını belirten deneyimli hoca, "Ben söylüyorum, başkanımız söylüyor, yöneticilerimiz söylüyor. Hepimizin ortak noktası transfer. Çok haklılar, bir an önce gelsin istiyorlar. Bununla ilgili bir çaba var, bunu deyince bana da kızıyorlar. 'Sen de tepkini ver' diyorlar. Burası G.Saray! Sahip çıkmamız gerekiyor. Bu baskı da doğru. Ama iyi niyetli bir çalışma var. Hiç merak etmesinler, eksiklerimizi tamamlayacağız. Şüpheleri olmasın. Sezona yine güçlü başlayacağız. Söz veriyorum" ifadelerini kullandı.