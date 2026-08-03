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Giriş Tarihi: 3.08.2026

Bizim aşkımız olamazsın!

Beşiktaş yönetimi, önerilen Mauro İcardi’ye kapıyı kapattı! G.Saray forması ile 77 gol atıp 77 kez "Aşkın olayım" şarkısını dinleten Arjantinli yıldızı, Kartal veto etti

Ogün ŞAHİNOĞLU
Bizim aşkımız olamazsın!
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Santrfor için harıl harıl çalışan Beşiktaş'a menajeri aracılığı ile Mauro İcardi teklif edildi. Yıldız oyuncu, G.Saray defterini kapatırken temsilcisi Elio Pino, "İcardi'nin Arjantin futboluna gelme gibi bir arzusu yok. İcardi'nin tüm isteği ve hedefi Avrupa'da kalmak yönünde" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın masasına gelen öneri kabul görmedi. Siyah-beyazlı kulübün idarecileri, İcardi önerisine, "İcardi ile ilgili herhangi bir şey düşünmüyoruz" diyerek kapıyı kapattı. G.Saray forması ile ligde 4 şampiyonluk yaşayan ve "Aşkın olayım" şarkısı ise Türkiye'ye damga vuran golcü yıldızın kariyer yolculuğunun ne yönde olacağı ise herkesin merak konusu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MAURO İCARDİ #BEŞİKTAŞ

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