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Giriş Tarihi: 3.08.2026 19:16

Chelsea, Jordan Henderson'ı transfer etti!

Brentford'dan ayrılan Jordan Henderson, Chelsea ile sözleşme imzaladı.

AA
Chelsea, Jordan Henderson’ı transfer etti!
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Premier Lig ekiplerinden Chelsea, orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brentford ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 36 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq ve Hollanda'nın Ajax takımlarında forma giyen Henderson, geçen sezon Brentford ile Premier Lig'e dönerek 32 maça çıkmıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Panama'yı 2-0 yendiği maçta sonradan oyuna giren deneyimli oyuncu, dört farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk İngiliz olmuştu.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BRENTFORD #CHELSEA

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Chelsea, Jordan Henderson'ı transfer etti!
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