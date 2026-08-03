Cucurella’dan büyük jest! Postacıya madalyayı tutturdu

İspanya ile dünya şampiyonluğu kazanan Marc Cucurella, saha dışındaki davranışlarıyla da gönüllerde taht kuruyor. Chelsea'den Real Madrid'e
transfer olan ve İngiltere'den taşınma hazırlığı yapan yıldız futbolcu, Londra'nın Horsham kasabasında evine gelen bir postacıya sürpriz yaptı. Yerel postacı Gary, Cucurella'ya yaptığı son teslimatlardan birinde unutulmaz bir anı yaşadı. İspanyol oyuncu, sohbet ettiği postacıya Dünya Kupası şampiyonluk madalyasını tutmasına izin verdi.
Bu anı sosyal medyadan paylaşan postacı, "Cucurella gerçekten çok hoş, mütevazı bir adam. Bana şampiyonluk madalyasını tutmama izin verdi. Sanırım 60 yıldır Dünya Kupası madalyası kazanan ilk İngiliz benim"
ifadelerini kullandı.