Cucurella’dan büyük jest! Postacıya madalyayı tutturdu

İspanya ile dünya şampiyonluğu kazanan Marc Cucurella, saha dışındaki davranışlarıyla da gönüllerde taht kuruyor.transfer olan ve İngiltere'den taşınma hazırlığı yapan yıldız futbolcu, Londra'nın Horsham kasabasında evine gelen bir postacıya sürpriz yaptı.Bu anı sosyal medyadan paylaşan postacı,ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!