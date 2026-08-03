Doğan: Herkes gurur duyacak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarına yönelik önemli mesajlar verdi. Kulübün 59. kuruluş yıl dönümü ve Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla Papara Park'ta düzenlenen programa katılan Doğan, "Herkesin gönlü rahat olsun. Herkesin gurur duyacağı, çocuklarına gururla anlatacağı, dünyanın neresinde olursa olsun göğsünü gere gere 'Ben Trabzonsporluyum.' diyeceği yarınlar için canla başla çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Doğan, Salah'la ilgili soruya "Daha önce de söyledim şuan için kesin bir anlaşma yok" diyerek detay vermezken şöyle devam etti: "Bu şehri zirve yarışının içinde tutmak zorundayız. Çok sayıda transfer yaptık. Eksik bölgeler için de gerekli transferleri yapmaya devam edeceğiz."

59. YIL COŞKUSU HER YERDE

Bordo-mavililer, kulübün kuruluşunun 59'uncu yıldönümünü Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştirdiği kampta pasta keserek kutladı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas "İnancımız ve hedefimiz, Trabzonspor'u her zaman hak ettiği başarılarla buluşturmaktır" dedi.