Gönlünde ada var!

Fenerbahçe
'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertli yönetim kadrodaki yabancı oyuncu sayısını azaltmaya yönelik planlarını da sürdürüyor. Bu kapsamda bazı futbolculara gelen teklifleri değerlendirmeye alan yönetimin gündemindeki isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu. Uzun süredir Serie A temsilcisi Roma'nın takip ettiği Hollandalı savunmacıya bu kez Premier Lig
'den talip çıktı. İngiliz ekibi Crystal Palace
'ın, 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe'de kalmaya daha sıcak bakan Oosterwolde'nin, Premier Lig'den gelen ilginin ardından geleceğiyle ilgili değerlendirmelerini yeniden yaptığı ifade ediliyor. Premier Lig'de forma giyme hedefi bulunan Hollandalı oyuncunun, Crystal Palace'ın ilgisine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.