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Giriş Tarihi: 3.08.2026 10:16

Göztepe hazır kıta

Süper Lig'de Göztepe, yeni sezon öncesi oynadığı 6'ncı hazırlık maçında 5'inci galibiyetini 1'inci Lig'in iddialı ekibi Bodrum FK karşısında 2-0'lık sonuçla aldı.

DHA
Göztepe hazır kıta
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Rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda taraftara kapalı özel karşılaşmada ağırlayan Göz-Göz sahaya Luka Gugeshashvili - Arda Okan, Bokele, Godoi, Ege Yıldırım, Cherni, Matos, Miroshi, Efkan, Armstrong, Henrique 11'iyle çıktı. Yeni transfer Gürcü file bekçisi Luka Gugeshashvili ilk kez kaleyi korudu.

Göztepe'de CSKA Moskova'ya satışı gündemde olan Juan'ın yanı sıra, adı Coventry City, Elversburg gibi kulüplerle anılan Dennis kadroda yer almadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Rhaldney ve Ogün'ü de kadroya almadı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 5'inci dakikada Orda Okan ve 85'te Efkan'ın golleriyle kazandı. Göztepe, 17 Ağustos'ta Samsunspor deplasmanında başlayacağı lig maratonu öncesi son ve en ciddi provayı taraftarı önünde 8 Ağustos Cumartesi günü Trabzonspor'la İsmail Köybaşı'nın jübilesinde yapacak.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BODRUM FK #SÜPER LİG #CSKA MOSKOVA

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Göztepe hazır kıta
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