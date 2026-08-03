Kampta mutlu son

Avusturya kampında oynadığı iki hazırlık maçında Frankfurt'a 3-0, Al Sadd'a da 1-0 yenilen Trabzonspor, son müsabakasında İtalyan ekibi Udinese'yi 1-0 yenerek kapanışı mutlu yaptı. Karşılaşmaya daha istekli başlayan Fırtına, ilk dakikalardan itibaren baskısını artırdı. 4'te yeni transfer Aral'ın pasıyla ceza sahası içerisine giren Ernest Muçi, çaprazdan topu ağlara yolladı. Rakip takım oyunda dengeyi kurmaya çalışsa da Bouchouari, temposuyla takımı ayakta tuttu. İkinci yarıda ise Onana, 3 kritik kurtarış yaptı. Trabzon sahadan galibiyetle ayrıldı.

SALAH TEZAHÜRATI

Trabzonspor taraftarları, maçta Salah için tezahüratta bulundu. Tribünlerden ve saha kenarından takip eden futbolseverler, 61. dakikada meşaleler yakarak, "Ya Allah Bismillah Mohamed Salah" diye bağırdı.