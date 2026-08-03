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Giriş Tarihi: 3.08.2026 17:59

Mardin 1969 Spor, Adem Eren Kabak'ı kiraladı!

Konyaspor forması giyen Adem Eren Kabak, sezon sonuna kadar Mardin 1969 Spor ile anlaşma sağladı.

AA
Mardin 1969 Spor, Adem Eren Kabak’ı kiraladı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 25 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor forması giyen futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Adem Eren Kabak'ın takıma önemli katkılar sunmasının beklendiği vurgulanarak "Transferin kulübümüze, futbolcumuza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Hoş geldin Adem Eren Kabak." ifadelerine yer verildi.

Transfer sürecinde sergilediği yapıcı yaklaşım ve işbirliği dolayısıyla Konyaspor yönetimine de teşekkür edildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MARDİN 1969 SPOR #KONYASPOR

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Mardin 1969 Spor, Adem Eren Kabak'ı kiraladı!
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