Sivasspor’da İsmet Taşdemir ayrılıkları açıkladı!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2. Etap Kayseri kampını değerlendirerek sözlerine başlayan Taşdemir "10 günlük kampımızın sonunda sezonun ilk maçına hazırlanmak için hazırlıklara başladık. Fena bir kamp geçmedi. Umduğumuzun biraz üstünde geçti, fazla vaktimiz yoktu geç toplandık. O arayı kapatmaya çalıştık çalışmalarımızla kısmen de başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 2 tane sakat verdik. Feyzi Yıldırım'ın biraz ciddi bir sakatlığı var, yaklaşık 1 ay sürer. Murat, muhtemelen iki hafta bizimle olmayacak. Tüm takımımız hazır bir şekilde devam ediyoruz. Lige kendimizce hazırlandık, lige hazırız. 4 gün sonra başlayacak mücadelemiz" diye konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Taşdemir, "Transferimiz kapalı ama özellikle son anda bir aksilik olmazsa Emirhan Başyiğit'in Bursa'ya transferi oradan gelecek paranın transferimizin açılımı ve olan borçlarımızın kapatılmasıyla alakalı. Dolayısıyla biz sadece şu anda transfer açmıyoruz. Biz borçta kapatıyoruz, bu bitmek üzere. Daha resmi olarak tamamlanmadığı için şu anda resmiyette bir şey söyleyemiyorum. Buna karşılık da biz de kendi bütçemiz doğrultusunda bize faydalı olabilecek arkadaşları geç de kaldığımız için herkes çünkü çoğu oyuncu takımını da buldu. Kimin neyi alabiliriz? Biz bir taraftan onun hazırlıklarını yapıyoruz. Bir taraftan da yönetimimiz, başkanımız transferi açma, borçlarımızı ödemenin derdinde. Bu tahminim birkaç gün daha sürecek. Resmiyet kazanmadan da bir şey söylemek doğru değil. Ama çalışmalarımız iyi gidiyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.



Bir gazetecinin, "Bundan sonra yapılacak transferlerin takıma faydalı olacağını düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Taşdemir, "Transfer belki bir hafta, iki hafta olmaz. Ama lig sadece 2 hafta değil, 38 hafta. 2 haftada belki elimizdeki arkadaşlarımızla ki onlar da iyi çalıştılar onlarla gideriz. Belki 2-3 hafta aramıza yeni katılacak katılabilme potansiyeli olan arkadaşlarımızla faydalanamayacağız ama ligi düşündüğümüzde her türlü işimize çok yarayacaklarından eminim" yanıtını verdi.



Sosyal medyada takıma transfer olacak futbolcuların isimleri hakkında yöneltilen soruya ise Taşdemir şu yanıtı verdi:



"Buradan isim vermek şu anda doğru değil ama dediğim bir şey var. Kulübümüzün bütçesi borçlarımıza vereceğimiz rakamların dışında kalan bütçeyle doğru şekilde takımımıza en faydalı oyuncuları almaya çalışacağız. Bununla beraber bir hazırlık yapıyoruz. Daha önce de söylemiştim. Bir iki tane plan yapıyoruz. A planı, b planı. Eğer biri olmazsa öteki. Transfer sezonunun yavaş yavaş sonuna doğru gidiyoruz. Kendi düşündüğümüz oyuncuların büyük bölümü de takımlarını buldular zaten kimse kimseyi beklemiyor. Dolayısıyla kalan oyuncular var. Kalan oyuncularla beraber şu anda kulüplerinde devam eden oyuncular var. Evet düşündüğümüz oyuncular var ama medyada yazılan her isim olmayabilir, işlerinde olan da var. Düşündüklerimiz ama dediğim gibi bizim transfer sürecimiz netleşmeden hiçbir şekilde şu anda size net bir şey konuşamıyorum. Çünkü transferimiz netleşecek, görüştüğümüz oyuncularla kulüp anlaşacak."



Kayseri kampına götürülmeyen Kerem Atakan Kesgin ile ilgili konuşan Taşdemir, "Kendisinin bu seneki planlamamızda bize faydalı olamayacağını düşündüğümüzden dolayı böyle bir karar aldık. Kerem'e de ben kendim ilettim. Dolayısıyla Kerem yeni sezonda başka bir takımda olacak, bizimle olmayacak" dedi.



Bekir Turaç Böke'nin Göztepe ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere ilişkin de konuşan Taşdemir, "Bir istek var Göztepe kulübünden ama dediğim gibi bunların hepsi şu anda sadece suni görüşmeler. Bizim işimizde futbolda bir şeyler resmi imzalar atılmadığı sürece her şey havada kalabiliyor. O yüzden size şimdi bir şey söyleyip yarın yalancı da çıkmak istemem. Resmiyet olduktan sonra zaten hepiniz görürsünüz ama Göztepe Kulübü'nün de Bekir'e bir ilgisi var. Eğer ilgi olursa, transferimizde açılırsa bizim de oradan bir talebimiz olduğu doğrudur" ifadelerini kullandı.



Son olarak ligin ilk haftasında Esenler Erokspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Taşdemir, "Erokspor geçen senenin bence Süper Lig'in kapısından dönmüş, hatta avucundaki şampiyonluğu vermiş bir kulüp. Bu sene daha da güçlenerek geliyorlar. Geçen senenin şampiyon takımından 2-3 tane oyuncu aldılar. Süper Lig'den stoper aldılar. Dolayısıyla bence iyi bir takımdı zaten. Güçlerine güç katıp bu sene yollarına devam ediyorlar ama hep onu söylüyorum futbol sahada oynanır sahada kazanılır veya kaybedilir. Bizler de bütün çalışmalarımızı sezona iyi başlamak adına yaptık, hazırlandık ama futbol bu. Maçın ne getireceğini her zaman öngöremiyorsunuz. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Ama bizim oyuncularımız da iyi oyuncular. Biz de iyi bir takımız. Biz de elimizden geleni yapacağız inşallah. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

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