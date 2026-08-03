Trabzonspor’dan 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet!

TEKKE, TAKIMDAN MEMNUN

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hazırlık maçlarının skordan ziyade takım olarak yapmak istedikleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Oyuncuların tam ritimlerini kısa sürede kazanamayacağını vurgulayan Fatih Tekke, şöyle devam etti:

"Öyle 15-20 günde olacak şey değil. Şu anda da eksiğimiz var. Ama genel hatlarıyla en azından sahanın içerisinden yapmak istediğimiz veya verdiğimiz direktiflere karşılık olarak Allah'a şükür oyunculardan hepsini almaya çalışıyoruz. Her maça kazanmak için çıkacağız. Bu sene biraz daha heyecanımız fazla. Oyuncularımızın en azından alternatif olarak biraz daha sayımız iyi gözüküyor. Sakatımız şu an için yok, iyi gözüküyoruz."

KAFKAS, SÜREKLİ KAMPTA YER ALDI

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, sürekli olarak kampta yer aldı.

Bordo-mavili takımın yöneticisi, takımla birlikte Avusturya'ya gelirken son güne kadar antrenman ve maçları takip ederek kafilenin yanında bulundu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör