Uçuş planı hazır!

Trabzonspor
'un Mohamed Salah
için yürüttüğü görüşmelerde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, Yunanistan
'ın Mikonos Adası'nda tatilde olduğu belirtilen yıldızı, Türkiye'ye getirmek amacıyla uçuş planını bile hazırladı. 34 yaşındaki futbolcu ile Trabzonspor arasında sözleşme süresi, ödeme planı ve anlaşmanın diğer maddeleri üzerine müzakerelerin sürdüğü belirtildi.
Taraflar şartların önemli bölümünde birbirine yaklaştı ancak transferin kesinleşmesi için beklenen ıslak imzalar henüz atılmadı. Bordo-mavili takım, Salah ile yıllık 17 milyon Euro artı bonuslar karşılığında el sıkışmıştı.
Sözleşmedeki diğer detaylar tamamlandığı taktirde Salah'ın çarşamba günü Yunanistan'dan İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Yılın transferi şehirde büyük heyecan yaratırken taraftarlar tecrübeli futbolcuya özel karşılama töreni yapacak.