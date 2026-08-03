Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye çifte müjde!

F.Bahçe'de Sturm Graz
karşılaşması öncesi Vedat Muriqi
sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir ayrı kalan deneyimli golcü, tedavi sürecini tamamlayarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve Sturm Graz karşılaşmasında forma giymesinin beklendiği öğrenildi. Teknik heyetin de futbolcunun durumundan memnun olduğu belirtilirken, Muriqi'in maç kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli golcünün takıma dönüşü, teknik direktör İsmail Kartal'ı da sevindirdi. Hücum hattında önemli bir alternatife yeniden kavuşacak olan deneyimli çalıştırıcının,
kritik mücadele öncesinde Muriqi'nin hazır hale gelmesini olumlu karşıladığı ifade edildi.