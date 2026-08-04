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Giriş Tarihi: 4.08.2026

40 yaşında imza attı

40 yaşında imza attı
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Bir dönem Fenerbahçe formasını giyen 40 yaşındaki Edin Dzeko, Schalke 04 ile 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan paylaşımda "23. profesyonel sezonunda da Bundesliga'da forma giyecek olan Edin Dzeko, gelecek sezon da Schalke 04 formasını giymeye devam edecek. Kendisine başarılar dileriz" denildi. İmza töreninde konuşan Bosna Hersekli yıldız ise "Hâlâ çok hırslıyım ve bu ligde takımıma katkı sağlamak istiyorum" ifadesini kullandı. Emektar golcü, Bundesliga tarihinin en yaşlı 10 oyuncusundan biri olacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#EDİN DZEKO #SCHALKE 04 #BUNDESLİGA

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40 yaşında imza attı
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