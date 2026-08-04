40 yaşında imza attı

Bir dönem Fenerbahçe formasını giyen 40 yaşındaki Edin Dzeko
, Schalke 04
ile 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan paylaşımda "23. profesyonel sezonunda da Bundesliga
'da forma giyecek olan Edin Dzeko, gelecek sezon da Schalke 04 formasını giymeye devam edecek. Kendisine başarılar dileriz" denildi. İmza töreninde konuşan Bosna Hersekli yıldız ise "Hâlâ çok hırslıyım ve bu ligde takımıma katkı sağlamak istiyorum" ifadesini kullandı. Emektar golcü, Bundesliga tarihinin en yaşlı 10 oyuncusundan biri olacak.