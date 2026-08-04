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Giriş Tarihi: 4.08.2026 19:16

Başakşehir'de Kocaelispor mesaisi başladı!

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasındaki Kocaelispor maçı hazırlıklarına start verdi.

İHA
Başakşehir’de Kocaelispor mesaisi başladı!
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Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah ve akşam saatlerinde yaptığı iki antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde teknik ekibin kontrolünde gerçekleştirlen sabah antrenmanı salonda yapılan kuvvet çalışmasıydı. Akşam saatlerinde yapılan idman ise sahada topla ısınmayla başladı, turnuva oyunu ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #BAŞAKŞEHİR #KOCAELİSPOR

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Başakşehir'de Kocaelispor mesaisi başladı!
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