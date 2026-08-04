Beşiktaş’ta Amir çıkmazı

Beşiktaş'ın, orta sahası Amir Hadziahmetovic'in yeni sezon için vereceği karar merak ediliyor.

Siyah-beyazlılarda Futbol Direktörü Önder Özen, Boşnak oyuncuya övgüde bulunsa da teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun oyun planlarında farklı bir profil aradığını söylemişti.

KONYA PEŞİNDE

Amir'e Süper Lig ekiplerinden ilgi var. Bunlardan biri de eski kulübü Konyaspor. Konya'nın, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kararını beklediği kaydedildi. Ayrıca geçtiğimiz sezon Hull City ile dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcuya yine Championship'ten ilgi olduğu kaydedildi.

OYUNCU ACELE ETMİYOR

Amir ise tüm teklifleri enine boyuna değerlendirip doğru bir karar vermek için acele etmiyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon ada ekibinde 41 maçta görev alan Bosna-Hersek'li oyuncu 3 kez fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör