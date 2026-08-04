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Giriş Tarihi: 4.08.2026

City bırakırsa Reijnders 9 milyon Euro’ya tamam

City bırakırsa Reijnders 9 milyon Euro’ya tamam
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Sara için Suudi Arabistan'dan ve Premier Lig'den ilgi söz konusu. Brezilyalı yıldızın satılması halinde 8 numara için ilk aday Manchester City'den Tijjani Reijnders... Juventus'un da peşinde olduğu yıldızla iletişime geçen sarıkırmızılılar, mali şartlarını öğrendi. Reijnders'in, Galatasaray'dan yıllık 9 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Ayrılan İcardi'den 10 milyon Euro tasarruf eden sarı-kırmızılılar, Manchester City ile anlaşması halinde 9 milyon Euro'yu Reijnders'e ödemeye hazır. Ancak G.Saray yönetimi, oyuncu için kiralama bedeli vermek istemiyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MANCHESTER CİTY #GALATASARAY

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City bırakırsa Reijnders 9 milyon Euro’ya tamam
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