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Giriş Tarihi: 4.08.2026

Deportivo’dan Musaba hamlesi

Deportivo’dan Musaba hamlesi
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Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali bulunan Anthony Musaba için İspanya'dan önemli bir talip çıktı. La Liga'nın yeni ekiplerinden Deportivo La Coruna'nın, 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilk temasları kurduğu öğrenildi. İspanyol ekibin kısa süre içerisinde sarı-lacivertli yönetimle resmi görüşmelere başlaması beklenirken, kulüp oyuncu için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Geçtiğimiz sezon Samsunspor'dan 5 milyon Euro karşılığında alınan Musaba'nın da kariyerine İspanya'da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Oyuncu yarım sezonda Fenerbahçe ile 24 resmi maça çıkmış, 2 gol-6 asist kaydetmişti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#FENERBAHÇE #ANTHONY MUSABA

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Deportivo’dan Musaba hamlesi
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