Dev heyecan için geri sayım

İlk kez Uluslar Ligi turnuvasında A Ligi'nde mücadele edecek olan Ay-Yıldızlılarımızın maçlarını oynayacağı iki stat daha belli oldu ve fikstür netleşti. Türkiye, Belçika'yı 12 Kasım'da konuk edeceği sınava İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda çıkacak. Gürsel Aksel Stadı, A Milli Takımımızın daha önce UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 ve 9 Eylül 2024'te İzlanda'yı 3-1 yendiği maçlara ev sahipliği yapmıştı. 15 Kasım'da Fransa deplasmanındaki grubumuzun son maçı ise Bordeaux Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takımımızın maçları ATV'de olacak. Maç öncesi ve sonrası ise A Spor'da..

ULUSLAR A LİGİ FİKSTÜRÜMÜZ

25 Eylül Türkiye-Fransa Kocaeli 21.45

28 Eylül Türkiye-İtalya Bursa 21.45

2 Ekim Belçika-Türkiye Liege 21.45

5 Ekim İtalya-Türkiye Bologna 21.45

12 Kasım Türkiye-Belçika İzmir 20.00

15 Kasım Fransa-Türkiye Bordeaux 22.45

YENİ SEZONUN ADI: ADNAN SÜVARİ

TFF, 2026-27 sezonunun "Adnan Süvari" adıyla oynatılmasına karar verdi. 1926 doğumlu efsane teknik adam, Göztepe ile 1968- 1969'da UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-1970'te ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale çıktı. 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. 1966-1968 arasında A Milli Takım'ı da çalıştırdı.