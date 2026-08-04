Dinamo Zagreb, Kauno Zalgiris’i 5 golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris karşı karşıya geldi.
Dinamo Zagreb, Kauno Zalgiris karşısında sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Dinamo Zagreb'in gollerini 32. dakikada Miha Zajc, 33. dakikada Scott McKenna, 51. dakikada Mateo Lisica, 76. dakikada Luka Stojkovic ile 90+4. dakikada Lukas Kacavenda kaydetti.
Eşleşmenin rövanşı gelecek hafta Kauno Zalgiris'in ev sahipliğinde oynanacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi halinde eşleşmenin kaybeden takımı ile karşı karşıya gelecek.