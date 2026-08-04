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Giriş Tarihi: 4.08.2026 23:01

Dinamo Zagreb, Kauno Zalgiris’i 5 golle geçti!

Dinamo Zagreb, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Kauno Zalgiris’i 5-0 mağlup etti.

Dinamo Zagreb, Kauno Zalgiris’i 5 golle geçti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris karşı karşıya geldi.

Dinamo Zagreb, Kauno Zalgiris karşısında sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Dinamo Zagreb'in gollerini 32. dakikada Miha Zajc, 33. dakikada Scott McKenna, 51. dakikada Mateo Lisica, 76. dakikada Luka Stojkovic ile 90+4. dakikada Lukas Kacavenda kaydetti.

Eşleşmenin rövanşı gelecek hafta Kauno Zalgiris'in ev sahipliğinde oynanacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi halinde eşleşmenin kaybeden takımı ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#DİNAMO ZAGREB #BEŞİKTAŞ #UEFA AVRUPA LİGİ #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

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Dinamo Zagreb, Kauno Zalgiris’i 5 golle geçti!
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