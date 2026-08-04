Dünya Kupası’nda yıldızı parlayan Vozinha’nın yeni adresi belli oldu

Şili ekibi Colo Colo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla "adından söz ettiren" kaleci Vozinha'yı transfer etti.

Kulübün açıklamasında, sağlık kontrolünden geçen 40 yaşındaki Vozinha'nın resmi sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Dünya Kupası'ndaki kurtarışlarıyla Yeşil Burun Adaları'nın gruptan çıkmasında önemli rol oynayan Vozinha, turnuvanın en çok gündeme gelen futbolcularından oldu.

Tam adıyla Josimar Jose Evora Dias'ın ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki takipçi sayısı, elde ettiği popülariteyle 50 binden yaklaşık 30 milyona ulaştı.

Ülkesinin dışında Angola, Moldova, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi ve Slovakya gibi ülkelerde görev yapan Vozinha, Zimbru, Gil Vicente, AEL Limassol, Trencin ve son olarak Chaves'te forma giymişti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör