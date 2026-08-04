Dünya Kupası’nın ev sahibi şehirleri 1’er milyon doların peşinde!

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 2025 yazında yine ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası öncesinde 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak 11 kentin her birine verdiği 1 milyon dolarlık maddi yardım sözü yerine getirilmeyi bekliyor.

Infantino'nun minyatür sahalar inşa etmek ve "sosyal projeleri" desteklemek için kullanılacağını söylediği maddi destek için henüz hiçbir kente ödeme yapılmazken, ev sahibi şehirler de ödemelerle ilgili son durum hakkında FIFA personelinden güncelleme istedi.

Bu ödemelerle ilgili FIFA tarafından resmi açıklama yapılmadı ancak ev sahibi şehirlere 1 milyon dolarlık katkıyı alacakları konusunda defalarca güvence verildiği basına yansıdı.

ABD'deki Dünya Kupası'na Seattle, San Francisco Bay Area, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Philadelphia, New York/New Jersey, Miami ve Boston ev sahipliği yapmıştı.

FIFA, turnuva sırasında bilet satışı, medya hakları, sponsorluk, imtiyaz sözleşmeleri ve otopark gelirlerinin büyük çoğunluğunu kasasına koyarken, statlar, taraftar festival alanları ve organizasyonda kullanılan araçlara kadar uzanan ulaşım, emniyet ve güvenlik maliyetlerinin büyük kısmından ev sahibi şehirler sorumlu tutuldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör