Fenerbahçe Milan’a yeni teklif sunacak

Bir süredir Rafael Leao'yu renklerine bağlamaya çalışan Fenerbahçe'nin teklifine cevap geldi.

Kanaryanın oyuncu için sunduğu zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin reddedildiği iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre; İtalyan ekibin oyuncu için 50 milyon avro bonservis istediği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, sol kanat için 40 milyon euro ve bonuslar içeren ikinci bir teklif ile yeni bir hamle yaptığı kaydedildi. Fenerbahçe, Milan 'nın vereceği yanıtı bekliyor.

Transfermarkt verilerine göre 50 milyon euro piyasa değeri bulunan Portekiz'li oyuncunun 2028 kadar Milan ile sözleşmesi bulunuyor.

27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu 10 gol 3 asist ile tamamladı.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör