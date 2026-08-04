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Giriş Tarihi: 4.08.2026 22:27

Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar izledi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

AA Futbol
Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar izledi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın idmanını yerinde izledi.

Yöneticileriyle tesislere gelen Yıldırım, taraftarı selamladıktan sonra basın mensuplarıyla kısa süre sohbet etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz maçı öncesi son antrenmanda takımı yalnız bırakmadı.

İdman öncesinde tesislere gelen binin üzerinde taraftar, saha kenarına alındı.

Antrenmanın bir bölümünü yerinde takip eden taraftarlar, oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #STURM GRAZ #AZİZ YILDIRIM #İSMAİL KARTAL

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Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar izledi
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