Fenerbahçe’de Ismaila Sarr gelişmesi!

Transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertli takımın, Crystal Place forması giyen kanat oyuncusu Ismaila Sarr ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre; Kanarya'nın oyuncu için yaptığı 20 milyon euro'luk bonservis teklifinin ada ekibi tarafından reddedildiği belirtildi.

TEKLİF ARTIRILABİLİR

Fenerbahçe, Rafael Leao ve Marcus Rasford transferlerinden sonuç alamazsa, 28 yaşındaki oyuncu için teklifini arttırabileceği öne sürüldü.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

2029'a kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncu 45 maçta 21 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Senegalli oyuncu, Londra ekibi ile FA Cup, Community Shield ve UEFA Konferans Ligi'ni kazandı.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör