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Giriş Tarihi: 5.08.2026 00:31

Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de N'Golo Kante kadroya dahil edildi.

AA
Fenerbahçe’den Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, UEFA'ya bildirdiği kadrodan Bartuğ Elmaz'ı çıkarırken Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante listeye eklendi.

Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirdiği kadro şöyle:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği B listesinde ise Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Ali Yasir Caklı, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Alaettin Ekici ve Çağrı Fedai yer alıyor.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #N'GOLO KANTE #STURM GRAZ #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

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Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik!
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