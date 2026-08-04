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Giriş Tarihi: 4.08.2026 14:54

Galatasaray’da Rodrigo Mora için dudak uçuklatan fiyat!

Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Porto forması giyen Rodrigo Mora transferinde büyük bir engel çıktı. İşte detaylar…

Galatasaray’da Rodrigo Mora için dudak uçuklatan fiyat!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde Porto'nun genç oyuncusu Rodrigo Mora yer alıyordu.

Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak istediği oyuncunun transferinde büyük bir engel çıktı.

TRT Spor'un haberine göre Portekiz ekibinin Mora için pazarlıklara 60 milyon euro'dan başladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, artı 4 yabancı kuralına uygun olması nedeniyle 19 yaşındaki oyuncuya sıcak baktığı yazıldı. Bununla birlikte Başkan Dursun Özbek'in, Mora için 50 milyon euro bandına çıkıp çıkmayacağı merak konusu olduğu ifade edildi.

Transfermarkt verilerine göre, 38 milyon euro piyasa değeri olan 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen oyuncu, 5 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör

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Galatasaray’da Rodrigo Mora için dudak uçuklatan fiyat!
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