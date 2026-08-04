Galatasaray’ın Reijnders’e vereceği maaş ortaya çıktı!

Sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara için Premier Lig ve Arabistan'dan teklif aldığı öne sürüldü.

Sara'nın gitmesi halinde Sara'nın gitmesi durumunda sarı-kırmızılıların rotayı Manchester City'nin orta sahası Tijjani Reijders'e çevireceği belirtildi.

Juventus'un da peşinde olduğu yıldızla iletişime geçen Cimbom, oyuncunun mali şartlarını öğrendi. 28 yaşındaki oyuncunun, Aslandan yıllık 9 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

İcardi'den 10 milyon euro tasarruf eden son şampiyon, City ile anlaşması halinde 9 milyon euro'yu Reijnders'e ödemeye hazır olduğu belirtilirken Galatasaray yönetiminin oyuncu için kiralama bedeli ödemek istemediği aktarıldı.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör