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Giriş Tarihi: 4.08.2026 16:09

Galatasaray’ın Reijnders’e vereceği maaş ortaya çıktı!

Galatasaray Manchester City forması giyen Tijjani Reijders ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takımın oyuncu ile anlaştığı rakam belli oldu. İşte detaylar…

Galatasaray’ın Reijnders’e vereceği maaş ortaya çıktı!
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Sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara için Premier Lig ve Arabistan'dan teklif aldığı öne sürüldü.

Sara'nın gitmesi halinde Sara'nın gitmesi durumunda sarı-kırmızılıların rotayı Manchester City'nin orta sahası Tijjani Reijders'e çevireceği belirtildi.

Juventus'un da peşinde olduğu yıldızla iletişime geçen Cimbom, oyuncunun mali şartlarını öğrendi. 28 yaşındaki oyuncunun, Aslandan yıllık 9 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

İcardi'den 10 milyon euro tasarruf eden son şampiyon, City ile anlaşması halinde 9 milyon euro'yu Reijnders'e ödemeye hazır olduğu belirtilirken Galatasaray yönetiminin oyuncu için kiralama bedeli ödemek istemediği aktarıldı.

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Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör

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Galatasaray’ın Reijnders’e vereceği maaş ortaya çıktı!
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