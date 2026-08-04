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Giriş Tarihi: 4.08.2026

Kriz mi jest mi?

Kriz mi jest mi?
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Mauro İcardi'nin ayrılığı ile birlikte kaptanlık konusu G.Saray'da yeniden gündeme geldi. Abdülkerim Bardakcı'nın ardından ikinci kaptanlık verileceği iddia edilen Osimhen için kulüpten bir adım gelmedi… Rennes mücadelesinde 73'te oyundan çıkan Abdülkerim sonrası bant Osimhen'e geldi. Nijeryalı oyuncu ise pazubandı götürüp Yunus'un kendisine takmasını işaret etmesine rağmen takım arkadaşına verdi. Golcü oyuncunun bu davranışı sosyal medyada tepki olarak gösterilse de G.Saray taraftarı jest olarak değerlendirdi.

SİNGO İLK MAÇTA YOK
Tatilden dönen Sanchez'e kavuşan Galatasaray, yıldız stoperle birlikte hazırlıklarına devam edecek. Bu arada Dünya Kupası'nda sakatlanan Singo'nun ise iki haftaya daha ihtiyacı olduğu ve 14 Ağustos Cuma akşamı Çorum FK ile oynanacak lig maçına yetişmeyeceği öğrenildi.

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#MAURO İCARDİ #ABDÜLKERİM BARDAKCI #GALATASARAY

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