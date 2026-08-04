Nunez için iyi haber!

Beşiktaş, santrfor transferi için Dusan Vlahovic'ten haber beklerken, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Darwin Nunez için yeni gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılara önerilen Uruguaylı santrfor için düşünce, satın alma opsiyonlu kiralama yönündeydi. Ancak ilk etapta Al Hilal buna yanaşmamış ve bonservis geliri elde ederek transferin gerçekleşmesini arzu etmişti. Oyuncusu için bonservis kazandıracak teklifi bulamayan Suudi Arabistan kulübünün artık kiralamaya da olumlu yaklaştığı ve görüşmeye hazır olduğu aktarıldı.

ON'UN DA ONAYI LAZIM

Beşiktaş'a önerilen Nunez, teknik ekibe de sunuldu. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun, Futbol Direktörü Önder Özen ile bu konuda görüşme yapacağı belirtildi. Teknik onayın da çıkması halinde Nunez için kulübüyle görüşme gerçekleştirilecek. Kiralık anlaşmasına Al Hilal'in onay vermesi yetmiyor. Ayrıca Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun da bunu onaylaması gerekiyor. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hradec Kralove ile Perşembe günü karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın, transferdeki ikinci etap çalışmalarına maçın ardından hız vereceği aktarıldı.

27 yaşındaki yıldız futbolcu kariyeri boyunca 306 maça çıktı. 117 kez ağları havalandırırken, 51 de asist yaptı. 2021- 22 sezonunda Portekiz Ligi'nde 26 golle kral oldu. Liverpool ile 2024-2025 sezonunda İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerine Uruguay ekibi Penarol altyapısında başlayan Nunez sırasıyla Almeria, Benfica, Liverpool ve Al Hilal forması giydi.

Benfica'dan 85 milyon Euro'ya Liverpool'a giden Nunez, Al Hilal'e de 53 milyon Euro bonservis bedeliyle imza atmıştı.