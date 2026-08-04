Önce Pavlidis sonra Benfica

Fenerbahçe
forvet transferinde rotasını belirledi: Vangelis Pavlidis… Kanarya, Benfica
'da forma giyen ve daha önce Kerem Aktürkoğlu ile takım arkadaşı olan Yunan santrfor ile bir süredir ilgileniyordu. Sarılacivertli yönetici Cihan Kamer, transferi bir üst aşamaya taşımak için oyuncunun menajerlik şirketinin bulunduğu Madrid'e gitti. 27 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeyi hedefleyen F.Bahçe, daha sonra Benfica ile pazarlık masasına oturacak. Portekiz kulübünün 45 milyon Euro bonservis beklentisi var. Pavlidis'in performansı ise iştah kabartıyor. Geçen sezonu 53 maçta 30 golle kapatan oyuncu, bu sezon da Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda St. Gallen'e karşı iki müsabakada da forma giydi. 2-1 yenildikleri karşılaşmada 1 asist yaptı, 5-0 kazanılan ikinci maçta ise 4 gol birden attı.