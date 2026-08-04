Suudi Çözüm! Zeze+Meite+4

Nhaga ve Ugochuwku'yu kadrosunda bulunduran G.Saray'ın +4 kontenjanında 2 boşluk var. 2003 ve sonrası doğumlu yabancıları gündemine alan sarıkırmızılılar, aradığı isimleri Suudi Arabistan
pazarında buldu: Nathan Zeze&Kader Meite. Abdülkerim ve Osimhen'e alternatif bakan sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Zeze ile 2007 doğumlu Meite için düğmeye bastı. Zeze için NEOM'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu. 2005 doğumlu Fransız solak stoper, Abdülkerim'le rekabet edecek profilde. İcardi yerine yedek forvet arayan sarıkırmızılılar, Meite'yi gözüne kestirdi. 18 yaşındaki Fildişili golcü için yine kiralama formülü devrede. Başkan Özbek, Villarreal ile cumartesi akşamı oynanacak son hazırlık maçına yeni transferleri yetiştirmek istiyor.