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Giriş Tarihi: 4.08.2026

Suudi Çözüm! Zeze+Meite+4

Aslan, genç oyuncu takviyesi için kiralama formülü ile sona geldi. +4 kontenjanındaki iki boşluk, stoper ve santrfora ayrıldı. Suudi Arabistan'da NEOM forması giyen sol ayaklı stoper Nathan Zeze ile savunma takviye edilecek. İcardi'nin yerine ise Al Hilal'den Fildişili Meite, Cimbom'un radarında

MEHMET ÖZCAN
Suudi Çözüm! Zeze+Meite+4
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Nhaga ve Ugochuwku'yu kadrosunda bulunduran G.Saray'ın +4 kontenjanında 2 boşluk var. 2003 ve sonrası doğumlu yabancıları gündemine alan sarıkırmızılılar, aradığı isimleri Suudi Arabistan pazarında buldu: Nathan Zeze&Kader Meite. Abdülkerim ve Osimhen'e alternatif bakan sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Zeze ile 2007 doğumlu Meite için düğmeye bastı. Zeze için NEOM'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu. 2005 doğumlu Fransız solak stoper, Abdülkerim'le rekabet edecek profilde. İcardi yerine yedek forvet arayan sarıkırmızılılar, Meite'yi gözüne kestirdi. 18 yaşındaki Fildişili golcü için yine kiralama formülü devrede. Başkan Özbek, Villarreal ile cumartesi akşamı oynanacak son hazırlık maçına yeni transferleri yetiştirmek istiyor.

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#SUUDİ ARABİSTAN

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Suudi Çözüm! Zeze+Meite+4
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