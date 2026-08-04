Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’dan Mohamed Salah transferi sonrası ilk sözler! Alexander Sörloth cevabı

Mohamed Salah gibi bir oyuncuya ihtiyaçları olduklarını belirten Ertuğrul Doğan, "Salah hakkında diyecek bir şey yok. Bir dünya yıldızı. Onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Trabzonspor'un istediği her oyuncuyu alabileceğini vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un son dönemdeki başarısı tüm Türkiye'de ve Avrupa'da konuşuldu. Genç oyuncuların tercihi de Trabzonspor olmaya başladı. Herkese ve Avrupa'ya 'Trabzonspor kimi isterse Trabzon'a getirebilir' mesajını vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Mohamed Salah'ın transfer sürecini anlatan Ertuğrul Doğan, "Diğer takımlar devreden çıkınca transferde hızlandık. Salah ve menajeriyle bir görüşme yaptım. Çok profesyonelce, saygı çerçevesi içinde, iki tarafın da birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme oldu. Yaklaşık 10 gün görüştük. Dün itibariyle her şey netleşti" ifadelerini kullandı.