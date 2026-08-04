Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’dan Mohamed Salah transferi sonrası ilk sözler! Alexander Sörloth cevabı

Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ı kadrosuna dahil etti.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transferin KAP'a bildirilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
A Spor canlı yayınına bağlanan Ertuğrul Doğan çarpıcı ifadeler kullandı.
Mohamed Salah gibi bir oyuncuya ihtiyaçları olduklarını belirten Ertuğrul Doğan, "Salah hakkında diyecek bir şey yok. Bir dünya yıldızı. Onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.
Trabzonspor'un istediği her oyuncuyu alabileceğini vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un son dönemdeki başarısı tüm Türkiye'de ve Avrupa'da konuşuldu. Genç oyuncuların tercihi de Trabzonspor olmaya başladı. Herkese ve Avrupa'ya 'Trabzonspor kimi isterse Trabzon'a getirebilir' mesajını vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Mohamed Salah'ın transfer sürecini anlatan Ertuğrul Doğan, "Diğer takımlar devreden çıkınca transferde hızlandık. Salah ve menajeriyle bir görüşme yaptım. Çok profesyonelce, saygı çerçevesi içinde, iki tarafın da birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme oldu. Yaklaşık 10 gün görüştük. Dün itibariyle her şey netleşti" ifadelerini kullandı.
Forma satışlarından pay konusuna açıklık getiren Ertuğrul Doğan, "Forma satışlarının yüzdesiyle ilgili çok şey konuşuldu. Bir yüzde veriyoruz ama basında yazılan rakamlar gibi söz konusu değil. Zaten açıklayacağız. Transfer sürecinde basın mensuplarını biraz mahcup ettik ama takdir edersiniz ki, böyle önemli bir anlaşmada bir şeyler söylemem transfere zarar verebilirdi. Süreci gizlilik dahilinde yürüttük" dedi.
Mohamed Salah transferinde bir sponsor desteği olmadığını belirten Ertuğrul Doğan, "Sponsor konusunda kimsenin bizi arayıp 'Sponsor oluyoruz' dediği yok. Ancak ben camiama ve taraftarımıza güveniyorum. Tüm Trabzonlu iş adamlarına ve arkadaşlarıma sesleneceğim. Hepsinin de kapısını tek tek çalacağım. Beni geri döndüreceklerini düşünmüyorum. Taraftarlarımızın ve iş adamlarımızın bu işe sahip çıkacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Son olarak Alexander Sörloth transferine dair soruya Ertuğrul Doğan, "Alexander Sörloth, gündemimizde yok. Gerçi şimdi ben yok dedim diye 'kesin alıyor' diyecekler ama gerçekten yok" cevabını verdi.
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Mohamed Salah transferi sonrası ilk sözler!