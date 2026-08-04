Vlahovic’e kanca!

Bir yandan Mohamed Salah transferi için çalışan Trabzonspor, diğer yandan yeni bir bomba daha patlatmak için düğmeye bastı. Felipe Augusto'yu 15+5 milyon Euro'ya Zenit'e satan bordo-mavililer, Dusan Vlahovic için devreye girdi. Beşiktaş'ın da uzun süredir listesinde olan santrforun menajeri ile iletişime geçilerek ön teklif sunulduğu ifade edildi. Juventus ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki forvete bordo-mavililerin yıllık 6 milyon Euro+bonuslar önerdiği dile getirildi. Kurulan temasın oldukça sıcak olduğu ve tarafların şartlar üzerinde pazarlık yapma kararı aldığı kaydedildi. Kariyerinde 325 maçta 140 gol 26 asitlik skor katkısı sağlayan Vlahovic, Juventus ile 168 karşılaşmada 68 gol, 16 asistlik performans sergiledi. Bu arada Salah'la ilgili sürecin devam ettiği ve anlaşma detaylarının görüşüldüğü öğrenildi.

FOLCARELLİ ENDİŞESİ

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi teknik heyeti düşündüren konulardan biri Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumu oldu. Teknik direktör Fatih Tekke, "Kampta ciddi sakatlık sorunu yaşamadık" dese de 26 yaşındaki futbolcu, Frankfurt ve Udinese maçlarında sakatlığı nedeniyle oynamadı. Orta sahada takıma büyük güç katan tecrübeli oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.