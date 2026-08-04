Ya piyango vurmazsa…

Mehmet ÖZCAN / GS ANALİZİ

Monza ve Venezia'ya kaybeden Galatasaray, son hazırlık maçında uzatmada kazandığı penaltıyla Rennes karşısında yenilgiden kurtuldu. Taraftarlar, "Transferler nerede?" diye tepkisini koyarken, sarı-kırmızılılar yeni sezona hazır gözükmüyor ve camiada panik havası oluşuyor.

EKSİLER

1-Üst üste 4 sezon şampiyon olmuş takım hem doydu hem yaşlandı. Teknik heyet ve yönetim, mevcut kadroyu korumayı tercih ederek risk aldı.

2-10 numaranın yanı sıra sol stoper, kenar forvet, yedek santrfor takviyesi kaçınılmaz gözüküyor ve transfer için zaman daralıyor.

3-Avrupa'dan teklifler alan Sanchez, Barış Alper ve Sara satılırsa, kalan süreçte yerlerine doğru takviyelerin yapılması çok zor.

4-Tek transfer olan Lesley Ugochukwu oynadığı hazırlık maçlarında ilk 11 için yeterli gözükmedi.

5-Galatasaray'ın tekrar favori konumuna gelmesi, yapacağı son dakika transferlerinde geçmişteki İcardi ve Osimhen gibi piyango vurmasına bağlı…

ARTILAR

1-Nelsson ve Jelert'i gönderdiği senaryoda Galatasaray'ın 2'si kontenjana uygun toplamda 3 yabancı transfer etme hakkı bulunuyor.

2-Osimhen ilk kez sarı-kırmızılı takımla yeni sezon kampı yaşadı. Afrika Kupası olmayacağı için sakatlık riski minimuma indi.

3-Yönetim transferde geç kalıyor ama oyuncularına gelen teklifler karşısında tok satıcıyı oynayarak elini güçlendiriyor.

4-Okan Buruk her fırsatta takımına güvendiğini söylüyor ve şampiyonluğa alışkın oyuncular birbirlerini motive ediyor.

5-Sane'den 10 numara takviyesiyle birlikte yeni transfer etkisi bekleniyor.