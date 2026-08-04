Yolumuz açık olsun

Fenerbahçe

SPARTA PRAG-LYON

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz ile oynayacak olan Fenerbahçe, bu aşamayı geçerse, Sparta Prag (Çekya)-Lyon (Fransa) galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde play-off turuna yükselirse evinde 18-19 Ağustos'ta sahaya çıkacak. Rövanş ise 25-26 Ağustos'ta olacak. Fenerbahçe, Sturm Graz'a elenmesi durumunda yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Trabzonspor

FERENCVAROS-G.ZABRZE

Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından başlayacak Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Bordo-mavili ekibimiz, Ferencvaros (Macaristan)-Gornik Zabrze (Polonya) eşleşmesinde turu geçecek olan ekip ile karşılaşacak. Play-off ilk maçları 20 Ağustos, rövanşlar 27 Ağustos'ta oynanacak. F.Bahçe, Polonya takımı G.Zabrze'yi Şampiyonlar Ligi ön elemesinde devirmişti. Trabzon, play-off'ta elenirse Konferans Ligi'ne katılacak.

Beşiktaş

D.ZAGREB-K.ZALGİRİS

Danimarka ekibi Midtjylland'ı devirip Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu turu geçmesi halinde play-off'ta Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Kauno Zalgiris (Litvanya) eşleşmesinin kaybedeni ile oynayacak. Kartal, Avrupa Ligi'nden elenirse Konferans Ligi play-off'taki rakibi ise Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibi olacak.