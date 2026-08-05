+4 operasyonu

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Giriş Tarihi: 5.08.2026

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G.Saray stoper, 10 numara ve forvet planını gençlerle yapıyor. Stoperde Zeze ve Beraldo ile temaslar hız kazandı. 10 numarada Mora ve Batrakov için sıkı pazarlık var. Forvet hattında Meite ile Pejcinovic favori olan isimler

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Lesley Ugochukwu ve Renato Nhaga'ya sahip Galatasaray'ın +4 kontenjanı için 2 hakkı bulunuyor. 23 yaş altı birçok yıldızı gündemine alan sarı-kırmızılılar; alternatif stoper, 10 numara ve yedek forvet adaylarını değerlendiriyor. Yönetimin hedefi, cumartesi günü Villarreal ile oynanacak hazırlık maçına kadar en az bri transfere imza atmak… Abdülkerim'le rekabet edecek genç stoper için Neom'dan Nathan Zeze ve PSG'den Lucas Beraldo masaya geldi. Zeze ile Beraldo transferinde satın alma opsiyonlu kiralama formülü zorlanıyor. 10 numara hedefinde Portekiz'den Rodrigo Mora, Rusya'dan Aleksey Batrakov yer alıyor. Porto, 19 yaşındaki Mora'ya 40 milyon Euro değer biçiyor. Lokomotiv Moskova da 21 yaşındaki Batrakov için 20 milyon Euro teklifi yeterli bulmuyor. İcardi yerine yedek forvet arayan Galatasaray cephesi, Al Hilal'in 19 yaşındaki Fildişili golcüsü Kader Meite ve Wolfsburg'dan 21 yaşındaki Alman 9 numara Dzenan Pejcinovic için girişimlere başladı.

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