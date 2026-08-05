Anderson Talisca: Tüm takımı tebrik etmeliyiz!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

Bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atan Anderson Talisca, "Sadece beni değil, tüm takımı tebrik etmeliyiz. İyi bir takımımız var, bu durum da herkesin bireysel performansının artmasına sebep oluyor" dedi.

Attığı golle ilgili Anderson Talisca, "Attığım gole aslında tam bir 9 numara golü diyebiliriz. Zeki Murat Göle ve Dirk Kuyt ile bireysel olarak çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Forvette görev almasına dair soruya Anderson Talisca, "Dokuz numara olarak fena gitmiyorum sanki" cevabını verdi.

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