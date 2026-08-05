Beşiktaş, Avrupa kupalarında da 261. randevuda!





AVRUPA LİGİ'NDE 136. MÜSABAKA

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 135 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 59 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 135 karşılaşmada 212 kez gol sevinci yaşarken, 180 gol yedi.



ORKUN KÖKÇÜ'DEN 2 MAÇTA 2 GOL

Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçlarını Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'a karşı oynadı. Siyah-beyazlılar, rakibini sahasında 1-0, Danimarka'da da 2-0'lık skorlarla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Kartal'ın attığı bu 3 golün 2'sinde ise Orkun Kökçü imzası bulunuyor.

Orkun, Dolmabahçe'deki karşılaşmanın 26. dakikasında ceza sahası dışından attığı şık golle turun kapısını aralarken, rövanşta ise 76. dakikada penaltıdan kaydettiği golle mücadelenin skorunu tayin etti.

Beşiktaş'ın diğer golü de deplasmandaki maçın 70. dakikasında Milot Rashica'dan geldi.



ÇEKYA TAKIMLARIYLA 7. MÜCADELE

Kara Kartal, bugüne kadar Çekya takımlarıyla 6 kez karşı karşıya geldi. İlk kez 2002-2003 sezonunda bir Çek takımıyla rakip olan siyah-beyazlılar, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda, Slavia Prag ile son 16 turunda mücadele etti. Sahasındaki müsabakayı 4-2 kazanan Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kaybetti.

2003-2004 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Sparta Prag ile eşleşen Kartal, İstanbul'da 1-0 galip gelirken, Prag'daki karşılaşmada 2-1 mağlup oldu.

2010-2011 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi elemeleri 2. turda Viktoria Plzen'le karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de 3-0'la güle taraf olduğu maçın rövanşında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.