Beşiktaş, Hradec Kralove maçına hazır!

Beşiktaş, Hradec Kralove maçının hazırlıklarını noktaladı.
BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmana kondisyon çalışmalarıyla devam etti.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise Hradec Kralove mücadelesinin taktiksel çalışması üzerinde durulduğu öğrenildi.
Eksik futbolcunun bulunmadığı siyah-beyazlılar, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Prag'a hareket edecek.