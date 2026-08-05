Bodrum FK Başkanı Taner Ankara hedefini açıkladı!

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmanlarla Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, çok iyi ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Özellikle eksik noktalara çok iyi transferler yaptıklarını, aldıkları oyuncuların hepsinin yaş kategorilerinde milli takımlarda oynamış sporcular olduğunu ifade eden Ankara, şunları kaydetti:

"Bodrum'un geleceği, zaten ekibimizde de en az 10-11 tane daha genç oyuncumuz var. Bodrum'un misyonu, mottosu, vizyonu genç oyuncuları parlatıp onlara kariyer kazandırmak. Önümüzdeki dönemde hep beraber izleyeceğiz. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Zaten takımda ağabey dediğimiz tecrübeli oyuncularımız da çok fazla. İyi bir ekibiz, yine çok iddialı bir takım. Önümüzdeki dönem futbolcu arkadaşlarımızın emeğiyle güzel bir sezon olur inşallah diyelim. Önümüzdeki dönem Bodrum FK'den çok önemli oyuncuları üst liglere, milli takımımıza göndermek en büyük hayalimiz."

Bodrum FK ile Bursaspor, 9 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaşacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör