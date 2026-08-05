SON DAKİKA | Mohamed Salah, Trabzon’da! Havaalanında muhteşem karşılama

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Mohamed Salah, bir dünya yıldızı. Dünya yıldızı nasıl karşılanır, taraftarımız herkese gösterdi” açıklamasını yaptı.
Trabzonspor’un yeni transferi Mohamed Salah, havaalanında açıklamalarda bulundu.
Mohamed Salah, “Ortam inanılmaz. Çok mutluyum. Ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey görüp görmediğimi inanın ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiden dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'da ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için elimden geleni yapacağım” sözlerini dile getirdi.
Trabzonspor’un yıldızı Mohamed Salah, havaalanında kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa üçlü çektirerek alandaki coşkuyu çok üst düzeye taşıdı.
Trabzonspor’un yeni transferi Mohamed Salah, Trabzon Havaalanı’nda kendisini bekleyen on binlerce taraftarla bir araya geldi.
🛬 Trabzonspor'un yıldız transferi Mohamed Salah, Trabzon'a geldi!— A Spor (@aspor) August 5, 2026
🔗 @Fuzulev pic.twitter.com/TSfQyPXv8M
Trabzonsporlu taraftarlar, Trabzon Havaalanı'nı tıklım tıklım doldurdu.
Trabzonspor taraftarları, havaalanında Mohamed Salah'ı beklemeye devam ediyor.
Trabzonspor, Mohamed Salah için bir video paylaştı.
🔥 #SALAHISCOMING pic.twitter.com/4aNNnjP0Ul— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yeni transfer Mohamed Salah, Trabzon'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na ulaştı.
✈️ Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte Trabzon'a doğru yola çıkacak. pic.twitter.com/tfoAstdCSl— A Spor (@aspor) August 5, 2026
Trabzonspor, Mohamed Salah'ın 10 numaralı formalarını TS Club mağazalarında satışa sundu.
❤️💙 𝟏𝟎 𝐧𝐮𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐡 baskılı formalarımız, şimdi tüm TS Club’larda! pic.twitter.com/epYuCdOlbD— TS Club (@tsclub) August 5, 2026
Trabzonspor’un yeni transferi Mohamed Salah, Trabzon’a gitmek için Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıktı.
Trabzonspor, Mohamed Salah için yarın Papara Park'ta imza töreni düzenleneciğini açıkladı.
Yeni transferimiz Mohamed Salah için, 6 Ağustos Perşembe (yarın) saat 19.30’da Papara Park’ta imza töreni düzenlenecektir.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park’a… pic.twitter.com/gJDm6CyO8A
Trabzon Havaalanı'nda bekleyen taraftarlar, "Ya Allah, Bismillah Mohammed Salah" tezahüratlarında bulundu.
Trabzonspor taraftarları, Mohamed Salah'ın geleceği havaalanına saatler öncesinden gitti.
⏳ TRABZON ŞEHRİ, SALAH İÇİN GERİ SAYIMDA!— A Spor (@aspor) August 5, 2026
🔴🔵 Bordo-Mavili taraftarlar, havalimanında Mısırlı yıldız futbolcuyu bekliyor. pic.twitter.com/5dW3MhaTMB
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, sağlık kontrolleri sonrasında Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte İstanbul'da bir süre bekledi.
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, havaalanındaki coşkulu karşılamanın ardından sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda taraftarın yoğun coşkusuyla karşılandı.
Trabzonspor'un transfer için anlaşma sağladığı Mohamed Salah, bugün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.