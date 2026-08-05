SON DAKİKA | Mohamed Salah, Trabzon’da! Havaalanında muhteşem karşılama

“DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM”

Trabzonspor’un yeni transferi Mohamed Salah, havaalanında açıklamalarda bulundu.

Mohamed Salah, “Ortam inanılmaz. Çok mutluyum. Ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey görüp görmediğimi inanın ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiden dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'da ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için elimden geleni yapacağım” sözlerini dile getirdi.