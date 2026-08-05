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Giriş Tarihi: 5.08.2026 18:08 Son Güncelleme: 5.08.2026 21:36

SON DAKİKA | Mohamed Salah, Trabzon'da! Havaalanında muhteşem karşılama

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, Trabzon'a geldi. Mısırlı dünya yıldızını, havaalanında on binlerce Trabzonspor taraftarı karşıladı.

SON DAKİKA | Mohamed Salah, Trabzon’da! Havaalanında muhteşem karşılama
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Süper Lig'de yılın transfer hamlesi Trabzonspor'dan geldi. Bordo-mavililer, Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ı renklerine bağladı. Mısırlı yıldız, Trabzon'da müthiş bir kalabalık tarafından karşılandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
21:36

“TARAFTARIMIZ HERKESE GÖSTERDİ”

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Mohamed Salah, bir dünya yıldızı. Dünya yıldızı nasıl karşılanır, taraftarımız herkese gösterdi” açıklamasını yaptı.

21:20

“DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM”

Trabzonspor’un yeni transferi Mohamed Salah, havaalanında açıklamalarda bulundu.

Mohamed Salah, “Ortam inanılmaz. Çok mutluyum. Ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey görüp görmediğimi inanın ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiden dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'da ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için elimden geleni yapacağım” sözlerini dile getirdi.

21:16

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Trabzonspor’un yıldızı Mohamed Salah, havaalanında kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa üçlü çektirerek alandaki coşkuyu çok üst düzeye taşıdı.

21:15

TARAFTARLA BULUŞTU

Trabzonspor’un yeni transferi Mohamed Salah, Trabzon Havaalanı’nda kendisini bekleyen on binlerce taraftarla bir araya geldi.

 

20:39

HAVALİMANI TIKLIM TIKLIM

Trabzonsporlu taraftarlar, Trabzon Havaalanı'nı tıklım tıklım doldurdu.

20:22

TRABZON'DA COŞKU ARTIYOR!

Trabzonspor taraftarları, havaalanında Mohamed Salah'ı beklemeye devam ediyor.

 

19:43

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM!

Trabzonspor, Mohamed Salah için bir video paylaştı.

 

19:31

MOHAMED SALAH HAVAALANINDA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yeni transfer Mohamed Salah, Trabzon'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

 

19:14

FORMALAR SATIŞA ÇIKTI

Trabzonspor, Mohamed Salah'ın 10 numaralı formalarını TS Club mağazalarında satışa sundu.

 

18:27

SALAH YOLA ÇIKTI

Trabzonspor’un yeni transferi Mohamed Salah, Trabzon’a gitmek için Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıktı.

18:22

STADYUMDA İMZA ATACAK

Trabzonspor, Mohamed Salah için yarın Papara Park'ta imza töreni düzenleneciğini açıkladı.

 

18:14

"YA ALLAH BİSMİLLAH" TEZAHÜRATI

Trabzon Havaalanı'nda bekleyen taraftarlar, "Ya Allah, Bismillah Mohammed Salah" tezahüratlarında bulundu.

18:13

TRABZON'DA GERİ SAYIM

Trabzonspor taraftarları, Mohamed Salah'ın geleceği havaalanına saatler öncesinden gitti.

 

18:12

İSTANBUL'DA BEKLEDİ

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, sağlık kontrolleri sonrasında Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte İstanbul'da bir süre bekledi.

18:11

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, havaalanındaki coşkulu karşılamanın ardından sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.

18:10

MÜTHİŞ KARŞILAMA

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda taraftarın yoğun coşkusuyla karşılandı.

18:09

İSTANBUL'A GELDİ

Trabzonspor'un transfer için anlaşma sağladığı Mohamed Salah, bugün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #MOHAMED SALAH #SÜPER LİG #LİVERPOOL #TRABZON #İSTANBUL #TRANSFER

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