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Giriş Tarihi: 5.08.2026 19:13 Son Güncelleme: 5.08.2026 19:50

CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe – Sturm Graz maçı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu müsabakanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe – Sturm Graz maçı!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe – Sturm Graz maçında İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak. Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neil Davies üstlenecek. VAR'da Stuart Attwell, AVAR'da ise Peter Bankes görev alacak.

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki zorlu maç saat 21.00'de başlayacak.

Heyecan dolu mücadele TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe – Sturm Graz maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi Kante, Asensio, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Wlodarczyk, Jatta.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#STURM GRAZ #FENERBAHÇE #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

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CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe – Sturm Graz maçı!
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