Cesur ve adil olun!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 Futbol Sezonu Yaz Semineri dün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni sezon öncesi hakemlere mesajlar verdi. Futbol ailesinin en önemli ayaklarından birinin hakemler olduğunu söyleyen Bakan Bak şu ifadeleri kullandı:

Bir düdükle binlerce taraftarı ayağa kaldıran kişi hakemdir. Adalet duygusunun en önemli kişisi hakemdir. Hakemin yaptığı bir hata ya da başarılı yönetim bütün sistemi etkileyecek. Futbol hatalar oyunudur, en önemlisi bunun en aza indirilmesi.

Türk hakemliğinde 2 yıldır bir dönüşüm var. Esas amacımız, Türk futbolunun marka değerini artırmak. Hakemlerin az tartışıldığı, sonuçların herkesin vicdanına sindiği bir sezon için herkese başarılar diliyorum.

HERKES SÖZLERİNE DİKKAT EDECEK

Hakem mutlaka cesur, kararlı, adil olmalı. Bizim beklentilerimiz bunlar. Özellikle yasa dışı bahis ile mücadelede gerekli çalışmaları yapıyoruz. Temiz, kaliteli, etik, marka değeri yüksek futbol istiyoruz. Üzerimize düşen bütün görevleri yapacağız. Futbol ailesinin de başkanı, yöneticisi, teknik direktörü maç öncesi veya sonrası açıklamalarına dikkat edecek. Herkes üzerine düşeni yapacak. Herkes oyunun kalitesini artıracak.

Sizlere başarılar diliyoruz. Temiz futbol, güçlü Türkiye, güçlü Türk futbolu diyorum. Hakem şansı diliyorum. Şansınıza güvenin, kendinize güvenin, psikolojinize güvenin. Kendinizi iyi hazırlayın. Yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum.

OYUNUN HIZI ARTACAK! SÜREYİ BOŞA HARCAMAK YOK

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni sezonda oyunun hızını artıracaklarını söyledi. Gündoğdu, "Futbolun akışını koruyan ve oyunun marka değerini yükselten bir hakem anlayışı ortaya koyacağız. Oyunun kalitesini düşüren, süreyi boşa harcayan ve futbolun ruhuna zarar veren her davranışla kararlılıkla mücadale edeceğiz. Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı; oyunun akıcılığını artırmak, adaleti güçlendirmek ve hakem kararlarının doğruluk oranını yükseltmektir. Biz de bu değişime hazırlanmak için çalışmalarımıza Haziran ayında başladık" şeklinde konuştu.

ÇİPLİ TOP GELİYOR

TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, bir yeniliği daha duyurdu. Göktaş, "Kamuoyunda çipli top olarak bilinen sistem için gerekli başvurular tamamlandı. Gelişmiş yarı otomatik ofsayt sistemini de Türk futbolunun hizmetine sunacağız. Bu sistemle, hakem kararlarının doğruluğunu daha da arttıracağız. Sistemin Süper Lig'de uygulanmasına yönelik hazırlıklar, planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir. Gol çizgisi teknolojisi, hata payını ortadan kaldıran yeniliklerden biri olacak. Bu teknolojiyi de en kısa sürede Süper Lig'de uygulayacağız" ifadelerini kullandı. Çipli topun Süper Lig'de ikinci yarıda uygulanmaya başlanması bekleniyor.